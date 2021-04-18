Макрон усомнился в возможности вакцины «Спутник V» ускорить вакцинацию в ЕС
- Reuters
По его словам, европейские санитарные власти до сих пор не одобрили вакцину.
«Российская вакцина не одобрена нашими властями, так что я не думаю, что российская вакцина сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации, поскольку потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства, и потребуется время, чтобы произвести её на нашем континенте», — сказал он.
Ранее сообщалось, что власти Сан-Марино начали частично отменять антикоронавирусные ограничения после начала вакцинации населения российской вакциной «Спутник V».
15 апреля сербский министр Ненад Попович заявил, что Сербия — первая страна в Европе, которая начала производить вакцину «Спутник V».