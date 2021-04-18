Макрон усомнился в возможности вакцины «Спутник V» ускорить вакцинацию в ЕС

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Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире CBS выразил сомнение в том, что российская вакцина «Спутник V» сможет ускорить процесс вакцинации населения в Европейском союзе.
Макрон усомнился в возможности вакцины «Спутник V» ускорить вакцинацию в ЕС
  • Reuters

По его словам, европейские санитарные власти до сих пор не одобрили вакцину.

«Российская вакцина не одобрена нашими властями, так что я не думаю, что российская вакцина сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации, поскольку потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства, и потребуется время, чтобы произвести её на нашем континенте», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Сан-Марино начали частично отменять антикоронавирусные ограничения после начала вакцинации населения российской вакциной «Спутник V». 

15 апреля сербский министр Ненад Попович заявил, что Сербия — первая страна в Европе, которая начала производить вакцину «Спутник V».

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