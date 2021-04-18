За сутки в Палестине выявили почти 1000 случаев коронавируса

Министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела заявила, что за сутки в стране выявили 988 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«34 человека скончались, 988 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили на палестинских территориях, в том числе 466 случаев было выявлено в секторе Газа. При этом 2064 пациента полностью выздоровели за последние сутки», — заявила она.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 309 567, общее число умерших от COVID-19 — 3285.

Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас привился от коронавируса.