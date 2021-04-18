За сутки в Палестине выявили почти 1000 случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«34 человека скончались, 988 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили на палестинских территориях, в том числе 466 случаев было выявлено в секторе Газа. При этом 2064 пациента полностью выздоровели за последние сутки», — заявила она.
По данным Министерства здравоохранения Палестины, общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 309 567, общее число умерших от COVID-19 — 3285.
Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас привился от коронавируса.