Парламент Сирии назначил выборы президента страны на 26 мая

Сирийский парламент принял решение назначить президентские выборы в стране на 26 мая.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Решено, что среда, 26 мая, будет днём проведения выборов президента для сирийских граждан, которые находятся на территории Сирии. Для сирийских граждан, которые находятся за пределами Сирии, выборы пройдут на территории дипмиссий 20 мая с 07:00 до 19:00 по местному времени», — отметили на заседании парламента.

Уточняется, что выдвижение кандидатов на пост начнётся с 19 апреля и продлится в течение десяти дней.

В марте постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты не считают ещё только предстоящие президентские выборы в Сирии «ни честными, ни свободными».