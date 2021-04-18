Греция и Израиль подписали соглашение в сфере обороны

Греция и Израиль заключили крупнейшее из всех когда-либо подписанных между двумя этими странами соглашение в сфере обороны, сообщает пресс-служба израильского Министерства обороны.

«Сумма соглашения составляет около 5,5 млрд шекелей», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

נחתם הסכם הרכש הביטחוני הגדול אי-פעם בין ישראל ויוון.

ההסכם שנחתם ע״י ראש אגף הסיוע לייצוא הביטחוני ׳סיבט׳, תא״ל (במיל׳) יאיר קולס, כולל הקמה ותפעול של מרכז בינלאומי לאימוני טיסה לחיל האוויר היווני, ע"י חברת 'אלביט מערכות', בהיקף של כ-1.65 מיליארד דולר (כ-5.4 מיליארד ש"ח). pic.twitter.com/4k9h6kTzXd — משרד הביטחון (@MoDIsrael) April 18, 2021

Отмечается, что соглашение включает в себя создание и эксплуатацию международного центра лётной подготовки для ВВС Греции компанией Elbit Systems в течение 22 лет.

16 ноября 2020 года правительство Израиля ратифицировало совместное заявление с Королевством Бахрейн об установлении дипломатических отношений.