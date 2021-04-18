Греция и Израиль подписали соглашение в сфере обороны

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Греция и Израиль заключили крупнейшее из всех когда-либо подписанных между двумя этими странами соглашение в сфере обороны, сообщает пресс-служба израильского Министерства обороны.
Греция и Израиль подписали соглашение в сфере обороны
  • Reuters

«Сумма соглашения составляет около 5,5 млрд шекелей», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что соглашение включает в себя создание и эксплуатацию международного центра лётной подготовки для ВВС Греции компанией Elbit Systems в течение 22 лет.

16 ноября 2020 года правительство Израиля ратифицировало совместное заявление с Королевством Бахрейн об установлении дипломатических отношений.

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