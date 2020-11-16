Израиль ратифицировал соглашение о нормализации отношений с Бахрейном

Правительство Израиля ратифицировало совместное заявление с Королевством Бахрейн об установлении дипломатических отношений.

«Да, ратифицировало», — цитирует РИА Новости ответ правительства на соответствующий запрос.

Отмечается, что перед началом заседания премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нормализация с Бахрейном представляет огромное достижение государства.

Он также поблагодарил всех, кто помогал достигнуть этого результата, в том числе президента США Дональда Трампа.

25 октября правительство Израиля одобрило соглашение о нормализации отношений с Бахрейном.