Кабмин Израиля одобрил нормализацию отношений с Бахрейном

Правительство Израиля одобрило соглашение о нормализации отношений с Бахрейном.

Как сообщает общенациональная радиостанция Армии обороны Израиля «Галей Цахал», соответствующее заявление сделал один из министров правительства, Цахи Анегби.

Уточняется, что соответствующее соглашение было утверждено израильским кабмином единогласно. Теперь оно должно быть передано на рассмотрение в парламент страны.

15 сентября ОАЭ и Бахрейн заключили с Израилем соглашения о нормализации отношений. Подписи под документами поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Бахрейна Абдул Латиф аль-Зайяни и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Торжественная церемония прошла в Белом доме.