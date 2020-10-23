Трамп заявил о договорённости Судана и Израиля нормализовать отношения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

«Президент Дональд Трамп объявил, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений», — написал он в Twitter.

Дир назвал это ещё одним большим шагом к строительству мира на Ближнем Востоке.

15 сентября ОАЭ и Бахрейн заключили с Израилем соглашения о нормализации отношений. Подписи под документами поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Бахрейна Абдул Латиф аль-Зайяни и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Торжественная церемония прошла в Белом доме.

Трамп выразил надежду на присоединение ещё семи-девяти стран к соглашениям.