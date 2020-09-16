Трамп надеется на присоединение новых стран к соглашению Израиля и ОАЭ

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на присоединение ещё девяти стран к соглашениям Израиля, ОАЭ и Бахрейна о нормализации отношений.

Как указывает РИА Новости, об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Думаю, что семь, восемь или девять», — сказал он, подразумевая число стран, которые, по его мнению, могут пойти на это.

Вместе с этим Трамп добавил, что считает, что в числе этих государств будет Саудовская Аравия.

Ранее глава США, комментируя данный вопрос, говорил о пяти арабских странах, рассматривающих возможность нормализации отношений с Израилем.

15 сентября Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения с Израилем о нормализации отношений. Подписи под документами поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян.