Захарова назвала киевскую власть «импортной антиукраинской голограммой»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешняя киевская власть является «сплошной импортной антиукраинской голограммой».
Захарова назвала киевскую власть «импортной антиукраинской голограммой»
  • РИА Новости

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В соответствующем посте она упомянула заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что безопасность Украине в долгосрочной перспективе может гарантировать только вступление в НАТО, и новость о том, что Канада, являющаяся страной — основательницей НАТО, приостановила тренировочную миссию на Украине из-за вспышки COVID-19.

«В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан — одна сплошная импортная антиукраинская голограмма», — отметила Захарова.

Ранее Зеленский назвал вступление в НАТО гарантией безопасности Украины.

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