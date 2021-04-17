За сутки в Палестине выявили более 1600 случаев коронавируса

Министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела заявила, что за сутки в стране выявили 1618 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости.

«28 человек скончались, 1618 новых случаев коронавируса выявили на палестинских территориях, в том числе 1318 случаев было выявлено в секторе Газа. При этом 1773 пациента полностью выздоровели за последние сутки», — заявила она.

По данным Министерства здравоохранения, общее число случаев коронавируса составляет 308 579, а скончавшихся от COVID-19 — 3251.

Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас привился от коронавируса.