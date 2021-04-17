Постпред России заявил о планах комиссии по СВПД продолжить переговоры

Участники комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по итогам прошедшего заседания договорились продолжить переговоры, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Участники с удовлетворением приняли к сведению достигнутый прогресс и выразили решимость продолжить переговоры с целью успешного завершения процесса как можно скорее», — написал он в Twitter.

Ульянов также уточнил РИА Новости, что совместная комиссия может собраться на уровне политдиректоров до конца следующей недели.

Ранее постпред России назвал условие для достижения прогресса в восстановлении СВПД по иранской ядерной программе.