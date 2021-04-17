Трое полицейских погибли при взрыве в Афганистане

Трое сотрудников полиции погибли в результате взрыва в провинции Герат на северо-западе Афганистана.

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на власти страны.

Уточняется, что взрыв произошёл в результате подрыва заминированного автомобиля.

Губернатор провинции Сайед Вахид Катали отметил, что после взрыва на уезд с трёх направлений напали сторонники радикального движения «Талибан»*. Столкновения продолжались в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что семь военнослужащих армии Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» в афганской провинции Балх.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.