Семь военных погибли при нападении талибов на севере Афганистана
- Reuters
Об этом сообщает телеканал TOLOnews.
Уточняется, что ещё четверо военных получили ранения.
По данным телеканала, нападение произошло в районе Чимтал. В результате столкновения военных с талибами пять боевиков движения «Талибан», включая самопровозглашённого губернатора провинции, были убиты.
Ранее два человека погибли и ещё пятеро пострадали в результате взрыва в столице Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.