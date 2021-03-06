Семь военных погибли при нападении талибов на севере Афганистана

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Семь военнослужащих армии Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»* в афганской провинции Балх.
Семь военных погибли при нападении талибов на севере Афганистана
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

Уточняется, что ещё четверо военных получили ранения.

По данным телеканала, нападение произошло в районе Чимтал. В результате столкновения военных с талибами пять боевиков движения «Талибан», включая самопровозглашённого губернатора провинции, были убиты.

Ранее два человека погибли и ещё пятеро пострадали в результате взрыва в столице Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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