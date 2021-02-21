Два человека погибли при взрыве в Кабуле

Два человека погибли и ещё пятеро пострадали в результате взрыва в столице Афганистана.

Reuters

Об этом сообщает TOLOnews. Уточняется, что среди пострадавших женщина и двое детей. Ранее сообщалось, что в Кабуле в результате взрыва погибли три человека. В числе скончавшихся был представитель Афганских сил по защите населения Зиа Вадан.