В Иране заявили о пронесённом на объект в Натанзе взрывном устройстве

Авария на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате детонации взрывного устройства, пронесённого внутрь здания, передаёт агентство IRIB.

К таким выводам пришла Комиссия национальной безопасности парламента Ирана.

Взрыв привёл к частичному разрушению системы электроснабжения центрифуг. Данных о кибератаке не поступало.

11 апреля на ядерном объекте в Иране произошла нештатная ситуация в системе распределения энергии. Инцидент не привёл к человеческим травмам или загрязнению окружающей среды.

Глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент в Натанзе попыткой «ядерного терроризма» и диверсией, а в МИД страны заявили о причастности Израиля к атаке на иранский ядерный объект.