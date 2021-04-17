Иран раскрыл личность организатора аварии на ядерном объекте в Натанзе

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Аварию в системе распределения энергии на ядерном объекте в городе Натанз в Иране совершил Реза Карими. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на данные разведки.
Иран раскрыл личность организатора аварии на ядерном объекте в Натанзе
  • Reuters

Уточняется, что перед аварией подозреваемый бежал из страны.

11 апреля на ядерном объекте в Иране произошла нештатная ситуация в системе распределения энергии. Инцидент не привёл к человеческим травмам или загрязнению окружающей среды.

Глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент в Натанзе попыткой «ядерного терроризма» и диверсией, а в МИД страны заявили о причастности Израиля к атаке на иранский ядерный объект.

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