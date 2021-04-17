Постпред России сообщил о встрече по СВПД в Вене

В Вене в субботу, 17 апреля, состоится заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

По его словам, российская сторона отмечает «медленный, но устойчивый» прогресс на переговорах по восстановлению ядерной сделки.

«Постепенно переговоры уходят в глубину. Поэтому решено в дополнение к запланированным встречам экспертных групп провести сегодня и официальное заседание Совместной комиссии по СВПД», — написал он в Twitter.

Отмечаем прогресс на переговорах по восстановлению ядерной сделки, прогресс медленный, но устойчивый. Постепенно переговоры уходят в глубину. Поэтому решено в дополнение к запланированным встречам экспертных групп провести сегодня и офиц. заседание Совместной комиссии по #СВПД. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 17, 2021

Ранее Ульянов рассказал о переговорах по ядерной сделке с Ираном.