Постпред России сообщил о встрече по СВПД в Вене
- РИА Новости
По его словам, российская сторона отмечает «медленный, но устойчивый» прогресс на переговорах по восстановлению ядерной сделки.
«Постепенно переговоры уходят в глубину. Поэтому решено в дополнение к запланированным встречам экспертных групп провести сегодня и официальное заседание Совместной комиссии по СВПД», — написал он в Twitter.
Отмечаем прогресс на переговорах по восстановлению ядерной сделки, прогресс медленный, но устойчивый. Постепенно переговоры уходят в глубину. Поэтому решено в дополнение к запланированным встречам экспертных групп провести сегодня и офиц. заседание Совместной комиссии по #СВПД.— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 17, 2021
Ранее Ульянов рассказал о переговорах по ядерной сделке с Ираном.