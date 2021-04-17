Премьер Японии подтвердил готовность к встрече с лидером КНДР

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подтвердил, что готов провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Я сам готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без предварительных условий», — приводит ТАСС слова Суга во время видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Он отметил, что полон решимости действовать по вопросу решения проблемы похищенных КНДР японских граждан и установления плодотворных отношений с Северной Кореей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты ответят надлежащим образом, если северокорейские власти решат пойти на эскалацию напряжённости.