Премьер Японии подтвердил готовность к встрече с лидером КНДР

Короткая ссылка
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подтвердил, что готов провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Премьер Японии подтвердил готовность к встрече с лидером КНДР
  • Reuters

«Я сам готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без предварительных условий», — приводит ТАСС слова Суга во время видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Он отметил, что полон решимости действовать по вопросу решения проблемы похищенных КНДР японских граждан и установления плодотворных отношений с Северной Кореей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты ответят надлежащим образом, если северокорейские власти решат пойти на эскалацию напряжённости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить