Премьер Японии подтвердил готовность к встрече с лидером КНДР
- Reuters
«Я сам готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без предварительных условий», — приводит ТАСС слова Суга во время видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).
Он отметил, что полон решимости действовать по вопросу решения проблемы похищенных КНДР японских граждан и установления плодотворных отношений с Северной Кореей.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты ответят надлежащим образом, если северокорейские власти решат пойти на эскалацию напряжённости.