Министр экономики Аргентины посетит Москву в ближайшие дни

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Министр экономики Аргентины Мартин Гусман в ближайшие дни совершит визит в Москву, сообщила пресс-служба министерства.
Министр экономики Аргентины посетит Москву в ближайшие дни
  • Reuters

«Последней точкой европейской поездки станет Москва, где к министру присоединится советник президента Сесилия Николини, вместе они намерены продвинуться в углублении стратегических отношений с Россией», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что Гусман встретиться с министром финансов России Антоном Силуановым и представителями МИД.

На этих встречах будет обсуждена, в том числе, тема реструктуризации аргентинского долга перед МВФ.

Ранее в Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с прошедшим днём рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.

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