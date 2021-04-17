Министр экономики Аргентины посетит Москву в ближайшие дни

Министр экономики Аргентины Мартин Гусман в ближайшие дни совершит визит в Москву, сообщила пресс-служба министерства.

«Последней точкой европейской поездки станет Москва, где к министру присоединится советник президента Сесилия Николини, вместе они намерены продвинуться в углублении стратегических отношений с Россией», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что Гусман встретиться с министром финансов России Антоном Силуановым и представителями МИД.

На этих встречах будет обсуждена, в том числе, тема реструктуризации аргентинского долга перед МВФ.

Ранее в Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с прошедшим днём рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.