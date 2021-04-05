В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Аргентины

В Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с прошедшим днём рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.

«Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине «Спутник V», благодаря которой заболевание у него проявилось в лёгкой форме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «дана высокая оценка оказываемого Россией содействия в борьбе с распространением коронавируса и выражена заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок в Аргентину «Спутника V».

«С обеих сторон подтверждён настрой на развитие российско-аргентинских связей в различных областях», — добавили в Кремле.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонные переговоры с Фернандесом.