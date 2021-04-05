Путин провёл телефонные переговоры с президентом Аргентины

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.
Путин провёл телефонные переговоры с президентом Аргентины
  • РИА Новости

Об этом сообщает Infobae со ссылкой на пресс-службу главы латиноамериканского государства.

В ходе беседы президент Аргентины выразил благодарность России и подчеркнул, что коронавирус, который у него недавно выявили, протекает в лёгкой форме и без симптомов из-за положительного воздействия вакцины «Спутник V».

«Если бы не вакцина, мне было бы очень плохо», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ПЦР-тест Фернандеса на коронавирусную инфекцию COVID-19, который был сделан после проведения анализа на антигены, оказался положительным.

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