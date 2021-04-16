Министр обороны Украины и посол Великобритании провели переговоры
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«16 апреля министр обороны Украины Андрей Таран встретился с чрезвычайным послом Соединённого Королевства на Украине Мелиндой Симмонс», — сообщили в Минобороны.
Украинский министр проинформировал дипломата о ситуации с безопасностью на линии разграничения в Донбассе.
Также обсуждалась ситуация на российско-украинской границе.
«Она (Симмонс. — RT) заверила, что Великобритания продолжит подготовку украинских военнослужащих и развитие потенциала Вооружённых сил Украины...», — добавили в пресс-службе.
К тому же стороны договорились продолжить совместную работу по развитию двусторонних отношений.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.