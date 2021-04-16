Министр обороны Украины и посол Великобритании провели переговоры

Украинский министр обороны Андрей Таран и посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс провели переговоры, затронув ситуацию в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба украинского оборонного ведомства.

«16 апреля министр обороны Украины Андрей Таран встретился с чрезвычайным послом Соединённого Королевства на Украине Мелиндой Симмонс», — сообщили в Минобороны.

Украинский министр проинформировал дипломата о ситуации с безопасностью на линии разграничения в Донбассе.

Также обсуждалась ситуация на российско-украинской границе.

«Она (Симмонс. — RT) заверила, что Великобритания продолжит подготовку украинских военнослужащих и развитие потенциала Вооружённых сил Украины...», — добавили в пресс-службе.

К тому же стороны договорились продолжить совместную работу по развитию двусторонних отношений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.