Министр обороны Украины и посол Великобритании провели переговоры

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Украинский министр обороны Андрей Таран и посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс провели переговоры, затронув ситуацию в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба украинского оборонного ведомства.
Министр обороны Украины и посол Великобритании провели переговоры
  • ©mil.gov.ua

«16 апреля министр обороны Украины Андрей Таран встретился с чрезвычайным послом Соединённого Королевства на Украине Мелиндой Симмонс», — сообщили в Минобороны.

Украинский министр проинформировал дипломата о ситуации с безопасностью на линии разграничения в Донбассе.

Также обсуждалась ситуация на российско-украинской границе.

«Она (Симмонс. — RT) заверила, что Великобритания продолжит подготовку украинских военнослужащих и развитие потенциала Вооружённых сил Украины...», — добавили в пресс-службе.

К тому же стороны договорились продолжить совместную работу по развитию двусторонних отношений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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