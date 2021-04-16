В Госдуме оценили слова Псаки о России «за пределами мирового сообщества»
- РИА Новости
«Мы не изолированы от мира и не отказываемся от общения и совместного бизнеса с другими странами. У нас нет нормального диалога с западными элитами исключительно из-за их нежелания разговаривать на равных», — подчеркнул Бальбек.
При этом парламентарий отметил, что России и США «есть о чём поговорить».
«И у нас есть желание об этом говорить. Отношения между Россией и США, которые сегодня сложились, недопустимы», — добавил он.
Бальбек подчеркнул, что Россия предпочитает «диалог по делу и выполнение данных обещаний».
Как ранее заявили в Белом доме, американский президент считает, что Россия оказалась «за пределами мирового сообщества», а саммит с российским лидером Владимиром Путиным может «вернуть её».