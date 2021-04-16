Российского посла вызвали в МИД Литвы

Министерство иностранных дел Литвы вызвало российского посла Алексея Исакова. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

«16 апреля в Министерство иностранных дел был вызван посол Российской Федерации в Литве Алексей Исаков...» — говорится в сообщении.

Во время встречи литовская сторона выразила обеспокоенность рядом вопросов, в том числе и ситуацией на российско-украинской границе.

Как сообщалось ранее, посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, а российского посла в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД.