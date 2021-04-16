Нарышкин назвал новые санкции США против России непродуманным шагом

Новые американские санкции в отношении России являются непродуманным и недружественным шагом, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Это, конечно, недружественный и, на мой взгляд, непродуманный шаг. Все мы понимаем, что взаимоотношения двух великих держав — России и Соединённых Штатов Америки — во многом определяют уровень международной стабильности и безопасности», — приводит его слова Интерфакс.

Как отметил Нарышкин, это решение — вклад в разрушение международной стабильности.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Они распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний.