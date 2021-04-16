Греф оценил последствия новых санкций США для России

Объявленные Соединёнными Штатами санкции против России не приведут к серьёзным негативным последствиям для страны, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«За прошедшие пять-шесть лет прошла очень сильная диверсификация и девалютизация. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьёзным негативным последствиям для нас», — приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул Греф, если бы ограничительные меры наложили на весь госдолг, «то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов».

Поэтому, отметил он, ограничения были введены только против нового долга, «что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги», а для российских инвесторов «появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом».

Глава кредитного учреждения добавил, что экономика России научилась быстро адаптироваться к таким условиям.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Они распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний.