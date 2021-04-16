В Китае рассказали о беспрецедентном росте ВВП

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Темпы экономического роста Китая в январе — марте 2021 года достигли беспрецедентной отметки в 18,3%, сообщает Государственное статистическое управление КНР.

Как сообщается в докладе китайского Госстата, объём китайского ВВП за три месяца достиг ¥24,93 трлн (примерно $3,8 трлн по текущему курсу).

В I квартале 2020 года соответствующий показатель был отрицательным, составив -6,8%. Вследствие уверенного восстановления Китая от негативного воздействия пандемии показатель октября — декабря оказался на уровне 6,5%, что соответствует динамике 2018 года.

Ранее правительство Китая представило доклад, в котором говорится, что дефицит государственного бюджета КНР составит в 2021 году около 3,2% ВВП страны.

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