В Китае рассказали о дефиците бюджета в 2021 году

Правительство Китая представило доклад, в котором говорится, что дефицит государственного бюджета КНР составит в 2021 году около 3,2% ВВП страны.

«С учетом эффективного контроля над эпидемической ситуацией и постепенного восстановления экономики в нынешнем году бюджетный дефицит планируется в размере примерно 3,2% ВВП, что немного ниже, чем в прошлом году, при этом планируется отменить выпуск специальных гособлигаций для финансирования борьбы с эпидемией», — цитирует доклад ТАСС.

Отмечается, что бюджетные средства по-прежнему будут преимущественно направляться на наращивание поддержки работы по обеспечению занятости, поддержания базового уровня благосостояния населения и оказание помощи субъектам рынка.

Уточняется, что также будут значительно сокращаться «несрочные и необязательные расходы».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью: за последние восемь лет почти 100 млн человек смогли подняться над чертой бедности.