В Китае рассказали о дефиците бюджета в 2021 году

Короткая ссылка
Правительство Китая представило доклад, в котором говорится, что дефицит государственного бюджета КНР составит в 2021 году около 3,2% ВВП страны.

«С учетом эффективного контроля над эпидемической ситуацией и постепенного восстановления экономики в нынешнем году бюджетный дефицит планируется в размере примерно 3,2% ВВП, что немного ниже, чем в прошлом году, при этом планируется отменить выпуск специальных гособлигаций для финансирования борьбы с эпидемией», — цитирует доклад ТАСС.

Отмечается, что бюджетные средства по-прежнему будут преимущественно направляться на наращивание поддержки работы по обеспечению занятости, поддержания базового уровня благосостояния населения и оказание помощи субъектам рынка.

Уточняется, что также будут значительно сокращаться «несрочные и необязательные расходы».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью: за последние восемь лет почти 100 млн человек смогли подняться над чертой бедности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить