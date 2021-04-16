Армия Израиля нанесла удар в ответ на запуск ракеты из сектора Газа

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Армия Израиля сообщила, что нанесла удар по трём объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа.
Армия Израиля нанесла удар в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
  • Reuters

«В ответ на ракету, которая была выпущена из сектора Газа по Израилю ранее вечером, истребители и самолёты израильской армии недавно нанесли удар по объекту ХАМАС, где производится оружие, туннелю для контрабанды оружия и военному посту», — говорится в Twitter-аккаунте пресс-службы израильской армии.

В сообщении отмечается, что армия не намерена «мириться с какими-либо угрозами в отношении граждан Израиля».

Ранее в армии Израиля заявили, что из сектора Газа по израильской территории была выпущена ракета.

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