Армия Израиля нанесла удар в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
- Reuters
«В ответ на ракету, которая была выпущена из сектора Газа по Израилю ранее вечером, истребители и самолёты израильской армии недавно нанесли удар по объекту ХАМАС, где производится оружие, туннелю для контрабанды оружия и военному посту», — говорится в Twitter-аккаунте пресс-службы израильской армии.
В сообщении отмечается, что армия не намерена «мириться с какими-либо угрозами в отношении граждан Израиля».
Ранее в армии Израиля заявили, что из сектора Газа по израильской территории была выпущена ракета.