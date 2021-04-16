Россия снизила вложения в бумаги США до $5,76 млрд

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Россия снизила вложения в бумаги США до $5,76 млрд, благодаря чему почти избавилась от долгосрочного долга.

В феврале 2021 года Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги США примерно на $389 млн, до 5,8 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Министерства финансов.

Отмечается, что посредством данного шага Россия практически полностью распродала свой портфель долгосрочных госбумаг США.

По состоянию на февраль текущего года Россия располагала портфелем американских государственных бумаг на $5,756 млрд, из них долгосрочных всего на $306 млн долларов против $2,744 млрд в январе.

Ранее в Министерстве финансов России прокомментировали введение США новых санкций.

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