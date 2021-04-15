Лавров провёл телефонный разговор с главой ВОЗ
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Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны «обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и ВОЗ в период борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции».
«Достигнута договорённость продолжить контакты в контексте подготовки очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения», — говорится в сообщении.
Ранее представитель ВОЗ в России прокомментировала вероятность третьей волны COVID-19 в стране.