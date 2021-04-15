Захарова прокомментировала намерение Японии сбросить воду с «Фукусимы»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение Японии осуществить сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.
Захарова прокомментировала намерение Японии сбросить воду с «Фукусимы»
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Мы ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, которые связаны с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан. Мы исходим из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться подобный сброс», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее японское правительство приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после очистки.

Позднее сообщалось, что международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проконтролирует операцию по сбросу в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии.

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