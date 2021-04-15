МИД России: США ставят под сомнение целесообразность применения доллара

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что недавние действия США ставят под сомнение целесообразность применения доллара и подконтрольных Западу платёжных систем.

«Естественно, всё это ставит под сомнение не только целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надёжность использования подконтрольных Западу платёжных механизмов», — цитирует её ТАСС.

Ранее директор Института нового общества экономист Василий Колташов в беседе с ФАН оценил ситуацию с дедолларизацией.

12 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о работе России над отказом от западных платёжных систем.