Число жертв коронавируса в Европе превысило 1 млн

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Число жертв коронавирусной инфекции в Европе превысило 1 млн, заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюгге.
Число жертв коронавируса в Европе превысило 1 млн
  • Reuters

«На прошлой неделе мы перешли отметку 1 млн скончавшихся от COVID-19 в Европейском регионе. Ситуация в регионе серьёзная», — цитирует Клюгге РИА Новости.

По его словам, каждую неделю сообщается о 1,6 млн новых случаев инфицирования: это 9,5 тыс. каждый час, или 160 человек в минуту.

При этом Клюгге отметил, что существуют ранние сигналы о возможном снижении числа новых случаев коронавируса в ряде стран. 

6 апреля в ВОЗ сообщили, что вакцинация от COVID-19 началась уже в 190 странах.

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