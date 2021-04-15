Число жертв коронавируса в Европе превысило 1 млн

Число жертв коронавирусной инфекции в Европе превысило 1 млн, заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюгге.

«На прошлой неделе мы перешли отметку 1 млн скончавшихся от COVID-19 в Европейском регионе. Ситуация в регионе серьёзная», — цитирует Клюгге РИА Новости.

По его словам, каждую неделю сообщается о 1,6 млн новых случаев инфицирования: это 9,5 тыс. каждый час, или 160 человек в минуту.

При этом Клюгге отметил, что существуют ранние сигналы о возможном снижении числа новых случаев коронавируса в ряде стран.

6 апреля в ВОЗ сообщили, что вакцинация от COVID-19 началась уже в 190 странах.