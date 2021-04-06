В ВОЗ назвали число начавших вакцинацию от коронавируса стран

Короткая ссылка
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинация от коронавируса началась уже в 190 странах.
В ВОЗ назвали число начавших вакцинацию от коронавируса стран
  • РИА Новости

«В начале этого года я призвал все страны начать иммунизацию работников здравоохранения и других людей в первые 100 дней 2021-го. На этой неделе истекает 100 дней, и 190 стран и экономик приступили к вакцинации», — цитирует ТАСС заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса на брифинге в Женеве.

Гебрейесус добавил, что COVAX «уже поставил 36 млн доз в 86 государств и экономик», а на нынешней неделе их число может достигнуть 100.

Как подчеркнул Гебрейесус, «никто не должен быть оставлен в стороне в борьбе против COVID-19».

Он отметил, что нерешённость проблемы наращивания производства и равного распределения остаётся главным барьером на пути прекращения острой фазы пандемии.

Ранее в ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить