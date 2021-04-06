В ВОЗ назвали число начавших вакцинацию от коронавируса стран

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинация от коронавируса началась уже в 190 странах.

«В начале этого года я призвал все страны начать иммунизацию работников здравоохранения и других людей в первые 100 дней 2021-го. На этой неделе истекает 100 дней, и 190 стран и экономик приступили к вакцинации», — цитирует ТАСС заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса на брифинге в Женеве.

Гебрейесус добавил, что COVAX «уже поставил 36 млн доз в 86 государств и экономик», а на нынешней неделе их число может достигнуть 100.

Как подчеркнул Гебрейесус, «никто не должен быть оставлен в стороне в борьбе против COVID-19».

Он отметил, что нерешённость проблемы наращивания производства и равного распределения остаётся главным барьером на пути прекращения острой фазы пандемии.

Ранее в ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире.