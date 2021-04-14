В Госдепе прокомментировали решение Ирана начать обогащение урана до 60%
Решение Ирана обогащать уран до 60% ставит вопрос о серьёзности настроя страны на переговорах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
- Reuters
«Этот шаг ставит под вопрос серьёзный настрой Ирана по ядерным переговорам», — цитирует РИА Новости Блинкена.
По его словам, США привержены продолжению переговоров.
Ранее во Франции прокомментировали намерение Ирана по обогащению урана до 60%.
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