Названа сумма пожертвований, собранных на реставрацию Нотр-Дама
- РИА Новости
«Было собрано €830 млн пожертвований, абсолютно беспрецедентная сумма», — цитирует РИА Новости заявление Башло.
Она добавила, что является «гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда».
По словам министра, собор Парижской Богоматери вновь откроется в 2024 году.
В августе 2020 года специалисты приступили к реставрации большого органа собора Парижской Богоматери, пострадавшего при пожаре в апреле 2019 года.