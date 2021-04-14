Названа сумма пожертвований, собранных на реставрацию Нотр-Дама

Министр культуры Франции Розелин Башло заявила, что €830 млн пожертвований собрано на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара в 2019 году.

«Было собрано €830 млн пожертвований, абсолютно беспрецедентная сумма», — цитирует РИА Новости заявление Башло.

Она добавила, что является «гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда».

По словам министра, собор Парижской Богоматери вновь откроется в 2024 году.

В августе 2020 года специалисты приступили к реставрации большого органа собора Парижской Богоматери, пострадавшего при пожаре в апреле 2019 года.