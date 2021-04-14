В Москве заявили о желании выстраивать взаимовыгодные отношения с США

Москва стремится выстраивать взаимовыгодные отношения с США, заявила в эфире «Соловьёв LIVE» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Доктринально, идеологически, политически мы хотели, можем и желаем выстраивать отношения с Соединёнными Штатами, я имею в виду народ США, на взаимовыгодной основе, для того чтобы это было полезно и нужно нашим двум странам», — подчеркнула она.

В то же время, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Захарова призвала США самим стать «хотя бы немного предсказуемыми».

«Они хотят, чтобы Россия стала предсказуемым государством, которое бы стало проводить предсказуемую политику. От кого мы это слышим? За последние десять лет Соединённые Штаты Америки стали самым непредсказуемым государством», — отметила представитель российского МИД.

Ранее в Белом доме заявили, что США хотят предсказуемых и стабильных отношений с Россией.