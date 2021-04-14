Блинкен и Кулеба на встрече поднимали тему «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой поднимал тему строительства «Северного потока — 2», сообщили в Госдепартаменте.

«Она была упомянута, позиция Украины по «Северному потоку — 2», их озабоченность по этому поводу, госсекретарь изложил нашу обеспокоенность и то, что мы продолжаем разъяснять немцам и, конечно, русским, что мы считаем это плохой идеей, опасным проектом», — сказал журналистам представитель Госдепартамента.

Ранее Кулеба обсудил с Блинкеном возможности более активного привлечения США к процессу политико-дипломатического урегулирования конфликта в стране.