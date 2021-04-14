Сенат США утвердил Уэнди Шерман первым замгоссекретаря

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Сенат конгресса США утвердил Уэнди Шерман на пост первого заместителя госсекретаря. Её назначение поддержали 56 сенаторов, против выступили 42.
Сенат США утвердил Уэнди Шерман первым замгоссекретаря
  • Reuters

«Рад видеть, что Уэнди Шерман утверждена на пост заместителя госсекретаря. Она была защитником американского народа на протяжении всей своей карьеры и будет продолжать выполнять эту работу по мере продвижения внешней политики США в Госдепе», — написал в Twitter официальный представитель ведомства Нед Прайс.

В администрации 44-го президента США Барака Обамы Шерман работала замгоссекретаря по политическим делам, в частности, она возглавляла группу на переговорах по иранской ядерной программе.

Ранее вице-президент США Камала Харрис привела к присяге нового директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бёрнса.

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