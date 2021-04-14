Сенат США утвердил Уэнди Шерман первым замгоссекретаря
- Reuters
«Рад видеть, что Уэнди Шерман утверждена на пост заместителя госсекретаря. Она была защитником американского народа на протяжении всей своей карьеры и будет продолжать выполнять эту работу по мере продвижения внешней политики США в Госдепе», — написал в Twitter официальный представитель ведомства Нед Прайс.
В администрации 44-го президента США Барака Обамы Шерман работала замгоссекретаря по политическим делам, в частности, она возглавляла группу на переговорах по иранской ядерной программе.
Ранее вице-президент США Камала Харрис привела к присяге нового директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бёрнса.