Сенат США утвердил Уэнди Шерман первым замгоссекретаря

Сенат конгресса США утвердил Уэнди Шерман на пост первого заместителя госсекретаря. Её назначение поддержали 56 сенаторов, против выступили 42.

«Рад видеть, что Уэнди Шерман утверждена на пост заместителя госсекретаря. Она была защитником американского народа на протяжении всей своей карьеры и будет продолжать выполнять эту работу по мере продвижения внешней политики США в Госдепе», — написал в Twitter официальный представитель ведомства Нед Прайс.

В администрации 44-го президента США Барака Обамы Шерман работала замгоссекретаря по политическим делам, в частности, она возглавляла группу на переговорах по иранской ядерной программе.

Ранее вице-президент США Камала Харрис привела к присяге нового директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бёрнса.