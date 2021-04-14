Елизавета II вернулась к исполнению обязанностей после смерти супруга

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Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению обязанностей спустя четыре дня после смерти её супруга герцога Эдинбургского Филиппа.
Елизавета II вернулась к исполнению обязанностей после смерти супруга
  • Reuters

Об этом сообщает Press Association.

Так, во вторник, 13 апреля, королева приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе.

Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля в Виндзорском замке.

Его похороны состоятся 17 апреля в Виндзоре. Церемония пройдёт в ограниченном кругу людей, однако её будет транслировать британское телевидение.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах.

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