Елизавета II вернулась к исполнению обязанностей после смерти супруга
- Reuters
Об этом сообщает Press Association.
Так, во вторник, 13 апреля, королева приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе.
Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля в Виндзорском замке.
Его похороны состоятся 17 апреля в Виндзоре. Церемония пройдёт в ограниченном кругу людей, однако её будет транслировать британское телевидение.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах.