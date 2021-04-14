Россия проведёт неформальную виртуальную встречу СБ ООН 

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Россия проведёт 16 апреля неформальное виртуальное заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого будет обсуждаться защита стран, бездоказательно обвинённых в применении оружия массового поражения.
Россия проведёт неформальную виртуальную встречу СБ ООН 
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

«Шестнадцатого апреля мы проводим неформальную виртуальную встречу СБ ООН по «формуле Арриа» по теме защиты развивающихся государств от политического давления под предлогом бездоказательных обвинений в использовании оружия массового поражения», — заявил он.

По его словам, особое внимание будет уделено Сирии, которая «подвергается особо изощренной кампании со стороны западных государств в последнее время».

Также он заявил, что на заседании планируется обсудить возможности укрепления международного режима нераспространения подобного вооружения.

В феврале Совет Безопасности ООН одобрил создание контролирующего перемирие механизма в рамках Миссии ООН по поддержке в Ливии.

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