Эксперт прокомментировал планы Токио по «Фукусиме»

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Руководитель Центра японских исследований в Институте Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов прокомментировал планы Токио сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после очистки.
Эксперт прокомментировал планы Токио по «Фукусиме»
  • Reuters

«Это серьёзная проблема. Япония может столкнуться с очень серьёзным международным противодействием этому решению», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, требуются решения международных организаций.

«Наверное, нужно ждать оценки этого шага со стороны МАГАТЭ», — добавил эксперт.

Ранее японское правительство приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после очистки.

Китай выразил Японии протест из-за решения сбросить воду с «Фукусимы».

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