Эксперт прокомментировал планы Токио по «Фукусиме»
- Reuters
«Это серьёзная проблема. Япония может столкнуться с очень серьёзным международным противодействием этому решению», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».
По его словам, требуются решения международных организаций.
«Наверное, нужно ждать оценки этого шага со стороны МАГАТЭ», — добавил эксперт.
Ранее японское правительство приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после очистки.
Китай выразил Японии протест из-за решения сбросить воду с «Фукусимы».