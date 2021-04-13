Эксперт прокомментировал планы Токио по «Фукусиме»

Руководитель Центра японских исследований в Институте Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов прокомментировал планы Токио сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после очистки.

«Это серьёзная проблема. Япония может столкнуться с очень серьёзным международным противодействием этому решению», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, требуются решения международных организаций.

«Наверное, нужно ждать оценки этого шага со стороны МАГАТЭ», — добавил эксперт.

Ранее японское правительство приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после очистки.

Китай выразил Японии протест из-за решения сбросить воду с «Фукусимы».