В Польше заявили, что не нарушали воздушной границы Белоруссии

Оперативное командование Вооружённых сил Польши заявило, что военные самолёты страны не нарушали воздушной границы Белоруссии.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter польского командования.

В сообщении говорится, что воздушное пространство Польшей «постоянно контролируется».

«Военные воздушные суда 12 апреля в вечерние часы не выполняли полётов вблизи государственной границы Белоруссии и Польши», — заявили в командовании.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что 12 апреля было зафиксировано нарушение госграницы в воздушном пространстве со стороны Польши.

В связи с этим в ведомство был вызван польский атташе по вопросам обороны.