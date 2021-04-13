В Польше заявили, что не нарушали воздушной границы Белоруссии
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Соответствующее заявление опубликовано в Twitter польского командования.
В сообщении говорится, что воздушное пространство Польшей «постоянно контролируется».
«Военные воздушные суда 12 апреля в вечерние часы не выполняли полётов вблизи государственной границы Белоруссии и Польши», — заявили в командовании.
Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что 12 апреля было зафиксировано нарушение госграницы в воздушном пространстве со стороны Польши.
В связи с этим в ведомство был вызван польский атташе по вопросам обороны.