В Польше заявили, что не нарушали воздушной границы Белоруссии

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Оперативное командование Вооружённых сил Польши заявило, что военные самолёты страны не нарушали воздушной границы Белоруссии.
В Польше заявили, что не нарушали воздушной границы Белоруссии
  • © artifant/blickwinkel
  • globallookpress.com

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter польского командования. 

В сообщении говорится, что воздушное пространство Польшей «постоянно контролируется».

«Военные воздушные суда 12 апреля в вечерние часы не выполняли полётов вблизи государственной границы Белоруссии и Польши», — заявили в командовании.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что 12 апреля было зафиксировано нарушение госграницы в воздушном пространстве со стороны Польши.

В связи с этим в ведомство был вызван польский атташе по вопросам обороны.

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