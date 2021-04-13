Военного атташе Польши вызвали в Минобороны Белоруссии

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Министерство обороны Белоруссии сообщило, что 12 апреля было зафиксировано нарушение госграницы в воздушном пространстве со стороны Польши, в связи с чем в ведомство вызвали польского атташе по вопросам обороны.
Военного атташе Польши вызвали в Минобороны Белоруссии
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

По данным министерства, после нарушения границы Белоруссии неустановленное воздушное судно вернулось на польскую территорию.

Отмечается, что 13 апреля белорусское Минобороны вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Белоруссии.

«Ему было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах», — цитирует сообщение БЕЛТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску следует отказаться от пассивной политики в отношениях с соседними государствами, в частности, с Польшей.

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