Главы МИД и Минобороны стран НАТО проведут экстренную видеоконференцию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел и обороны стран НАТО проведут 14 апреля внеплановое заседание Североатлантического совета.

«14 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг проведёт встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином в штаб-квартире НАТО», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы альянса.

Встреча Североатлантического совета пройдёт в формате видеоконференции с участием министров иностранных дел и обороны НАТО.

Ранее Блинкен и Столтенберг провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули целый ряд вопросов, в том числе ситуацию на границе России и Украины.