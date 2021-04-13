Главы МИД и Минобороны стран НАТО проведут экстренную видеоконференцию

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел и обороны стран НАТО проведут 14 апреля внеплановое заседание Североатлантического совета.
Главы МИД и Минобороны стран НАТО проведут экстренную видеоконференцию
  • Reuters

«14 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг проведёт встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином в штаб-квартире НАТО», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы альянса.

Встреча Североатлантического совета пройдёт в формате видеоконференции с участием министров иностранных дел и обороны НАТО.

Ранее Блинкен и Столтенберг провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули целый ряд вопросов, в том числе ситуацию на границе России и Украины.

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