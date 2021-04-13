Эрдоган объявил об ужесточении ограничений из-за коронавируса в Турции

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телеобращения объявил об ужесточении ограничений из-за коронавируса в Турции.
Эрдоган объявил об ужесточении ограничений из-за коронавируса в Турции
  • Reuters

Об этом сообщило Anadolu.

В том числе в ближайшие две недели в Турции будет запрещено междугороднее сообщение, введены ограничения на выход на улицу для лиц моложе 20 и старше 65 лет. Также в стране будет увеличена продолжительность комендантского часа, он будет действовать с 19:00 до 05:00.

При этом рестораны будут работать в режиме доставки и навынос. 

Ранее сообщалось, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня.

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