Эрдоган объявил об ужесточении ограничений из-за коронавируса в Турции
- Reuters
Об этом сообщило Anadolu.
В том числе в ближайшие две недели в Турции будет запрещено междугороднее сообщение, введены ограничения на выход на улицу для лиц моложе 20 и старше 65 лет. Также в стране будет увеличена продолжительность комендантского часа, он будет действовать с 19:00 до 05:00.
При этом рестораны будут работать в режиме доставки и навынос.
Ранее сообщалось, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня.