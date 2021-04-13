Путин провёл телефонные переговоры с президентом Филиппин

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с филиппинским президентом Родриго Дутерте. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Лидеры обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 45-летия установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами, подчеркнули традиционно дружественный и взаимовыгодный характер двусторонних связей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также углубление взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях.

«Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Условлено о налаживании сотрудничества по линии профильных ведомств, в том числе по вопросам поставок российской вакцины «Спутник V» на Филиппины», — добавили в Кремле.

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Филиппин Теодоро Локсин провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили борьбу с пандемией COVID-19.