Путин провёл телефонные переговоры с президентом Филиппин

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с филиппинским президентом Родриго Дутерте. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин провёл телефонные переговоры с президентом Филиппин
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Лидеры обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 45-летия установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами, подчеркнули традиционно дружественный и взаимовыгодный характер двусторонних связей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также углубление взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях.

«Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Условлено о налаживании сотрудничества по линии профильных ведомств, в том числе по вопросам поставок российской вакцины «Спутник V» на Филиппины», — добавили в Кремле.

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Филиппин Теодоро Локсин провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили борьбу с пандемией COVID-19.

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