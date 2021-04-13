Посольство рассказало о ситуации с возвращением россиян из Танзании

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Российские туристы в Танзании имеют гарантии от туристических компаний и не будут испытывать проблем с возвращением на родину после сообщения о приостановке авиасообщения между странами. Об этом рассказали в российском посольстве в Объединённой Республике Танзания.
Посольство рассказало о ситуации с возвращением россиян из Танзании
  • РИА Новости

«Абсолютное большинство находящихся сейчас в Танзании на отдыхе россиян прибыли в страну по пакетным турам и имеют гарантии от туристических компаний на возвратные чартерные авиарейсы, — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Отмечается, что посольство внимательно отслеживает ситуацию с возвращением российских туристов из Танзании.

Ранее российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 принял решение приостановить авиасообщение с Танзанией с 15 апреля.

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