Посольство рассказало о ситуации с возвращением россиян из Танзании
- РИА Новости
«Абсолютное большинство находящихся сейчас в Танзании на отдыхе россиян прибыли в страну по пакетным турам и имеют гарантии от туристических компаний на возвратные чартерные авиарейсы, — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Отмечается, что посольство внимательно отслеживает ситуацию с возвращением российских туристов из Танзании.
Ранее российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 принял решение приостановить авиасообщение с Танзанией с 15 апреля.