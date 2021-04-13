Захарова раскрыла подлог CNN с выдачей украинских танков за российские
- РИА Новости
«Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», — написала дипломат в Facebook.
К своему посту она прикрепила скриншот с сайта канала.
Захарова посоветовала корреспондентам компании в Москве «отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны» и «чуть больше времени уделять профессии».
Ранее в российском Министерстве иностранных дел назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте с Украиной.