Захарова раскрыла подлог CNN с выдачей украинских танков за российские

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Американский телеканал CNN выдал украинские танки за «подготовку России к войне», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова раскрыла подлог CNN с выдачей украинских танков за российские
  • РИА Новости

«Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», — написала дипломат в Facebook.

К своему посту она прикрепила скриншот с сайта канала.

Захарова посоветовала корреспондентам компании в Москве «отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны» и «чуть больше времени уделять профессии». 

Ранее в российском Министерстве иностранных дел назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте с Украиной. 

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